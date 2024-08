Elena culpa Puigdemont del fiasco de la seua no-detenció sense gens d'autocrítica

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, va comparèixer ahir davant la premsa per donar explicacions pel fiasco de la no-detenció la vigília de Carles Puigdemont, sobre qui va carregar totes les culpes, en una intervenció absent de tota autocrítica. Els Mossos neguen el ridícul malgrat que admeten que “no ho vam veure venir”.

El Govern i els Mossos van acusar Carles Puigdemont de no ser “lleial” i de mantenir un comportament “impropi” d’algú que va ser president de la Genearalitat a l’intentar utilitzar la policia per “dinamitar” la investidura de Salvador Illa i “desestabilitzar” l’acord que li donava la majoria. Així ho van assegurar Joan Ignasi Elena, i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, en una roda de premsa en la qual van admetre “desencerts” en el dispositiu per detenir Puigdemont, tot i que no creuen que fessin el “ridícul” i van descartar dimissions a la policia, a pocs dies de concretar-se un canvi de Govern. Tot això en una compareixença sense autocrítica.

Elena va arremetre contra Puigdemont i va dir que “no prevèiem un comportament tan impropi de qui va ser la màxima autoritat del país”. Va defensar que l’operatiu era “dimensionat”, encara que s’obrirà una investigació per analitzar si hi va haver errors, mentre que va carregar contra els qui van intentar “desprestigiar” el ple d’investidura d’Illa amb “atacs injustos i falsos” per situar l’actual Govern d’ERC “fora del front de l’independentisme” i fer-lo “còmplice de l’espanyolisme”.Sallent va ser molt crític amb l’actitud del líder de Junts i del seu entorn, als quals va recriminar que no fossin “lleials” amb els Mossos, a l’intentar utilitzar-los. Va dir que “per més” que ho van intentar, no van poder detenir Puigdemont, mentre va denunciar una “veritable campanya de desinformació” per part de l’entorn de l’expresident sobre el seu retorn a Espanya.Van creure el que Puigdemont i el seu entorn havien anunciat des de fa dies sobre les seues intencions d’assistir al ple d’investidura: “És algú que ha estat president, no és un Jodorovitx ni una persona que es dediqui al crim organitzat”. “Es va assemblar més al que fa Jimmy Jump”, va lamentar Sallent, amb referència a l’espontani acostumat a irrompre en esdeveniments esportius de masses.Va defensar que els Mossos van aconseguir l’objectiu de garantir l’ordre públic i la seguretat del ple d’investidura, tot i que van fallar en el de la detenció de Puigdemont. També va insistir a negar qualsevol tipus d’acord amb Puigdemont o el seu entorn per pactar l’arrest. El comissari en cap va ser molt dur amb els mossos detinguts per ajudar el líder de Junts a tornar a Barcelona i tornar a fugir. “No mereixen vestir el nostre uniforme”, va dir. Dijous es van mobilitzar 602 efectius policials, sense comptar els que es van desplegar en el dispositiu Gàbia.

En plena polèmica, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va dir que l’operatiu policial de dijous era “responsabilitat” dels Mossos. “És un operatiu policial que anava a càrrec dels Mossos”, que eren la policia competent, tant per garantir la normalitat del ple del Parlament com el compliment de “els mandats del Suprem”, va declarar a l’ambaixada d’Espanya a París. El ministre no es va referir en cap moment a com va poder travessar la frontera Carles Puigdemont, tenint en compte que el control dels límits territorials de l’Estat correspon a les forces de seguretat que controla la Moncloa.

El jutge Llarena demana explicacions a Mossos i ministeri

El jutge d’instrucció de la causa del procés, Pablo Llarena, ha demanat als Mossos d’Esquadra i al ministeri de l’Interior que informin sobre l’operatiu policial planificat per a la detenció de Carles Puigdemont i “sobre els elements que van determinar-ne el fracàs des d’un aspecte tècnic policial”. En dos providències, el magistrat del Tribunal Suprem pregunta al cos policial i al ministeri quin era l’operatiu inicialment aprovat i disposat per a la seua detecció a la frontera i detenció, així com les ordres posteriors que van ser cursades dijous per a la detecció a la frontera i detenció, després de la fuga. El jutge explica en les resolucions que ha “tingut coneixement que el processat en rebel·lia va ser present a Barcelona protagonitzant un acte públic a l’entorn del Parlament de Catalunya i que a l’acabar-se aquest acte va aconseguir eludir l’ordre de detenció emesa contra ell”. És per això que Llarena insta els Mossos i Interior a detallar “qui eren els agents responsables del disseny de l’operatiu, els responsables de la seua aprovació i els mossos als quals es va encomanar la seua execució o desplegament operatiu”.Fins al moment tres mossos han estat detinguts per presumptament ajudar Puigdemont en la fuga.

