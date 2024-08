Gaza voreja els 40.000 morts mentre Israel redueix les zones humanitàries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra de palestins morts a Gaza voreja els 40.000 a l’espera del recompte final de víctimes de l’atac contra una escola dissabte a la capital, Ciutat de Gaza, en què van perdre la vida unes 100 persones, mentre que a la meridional Khan Yunis Israel va reduir una vegada més la mida de la zona humanitària en la qual s’amunteguen milers de persones. A més, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, insisteix a continuar amb la guerra fins a la “victòria”, malgrat les crítiques internes i les renovades pressions per aconseguir un alto el foc. Segons les autoritats gazianes, gairebé una quarta part dels 40.000 morts són joves d’entre 18 i 29 anys. Les Forces Armades israelianes van fer públic ahir un bombardeig sobre una cèl·lula de Hezbollah amb un dron al sud del Líban. Tot això el dia que el canceller alemany, Olaf Scholz, va parlar per telèfon amb Netanyahu i el va instar a “trencar l’espiral de represàlies”, alliberar ostatges i a tancar un alto el foc.

L’organització islamista Hamas no anirà a la reunió per negociar l’alto el foc amb Israel programada per a dimarts, al Caire o a Doha, segons va anunciar en un comunicat. Exigeix implementar els cords de primers de juliol i apel·la a la mediació.