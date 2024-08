Kursk segueix en alerta pels últims atacs ucraïnesos

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La regió russa de Kursk segueix sota alerta roja per míssils després dels últims atacs efectuats dissabte a la nit per les forces ucraïneses que van entrar aquesta setmana al territori rus i que Moscou encara no ha estat capaç d’expulsar.

La passada matinada, la defensa aèria regional va aconseguir interceptar amb èxit catorze drons ucraïnesos i quatre míssils tàctics, segons el Ministeri de Defensa rus. Tanmateix, les restes d’un dels coets van acabar impactant contra un edifici residencial i van deixar almenys tretze ferits, entre els quals dos en estat greu, segons el governador en funcions de Kursk, Alexei Smirnov. El mateix Smirnov va declarar ahir una alerta per míssils “a tota la regió” i va sol·licitar a tots els residents que es quedessin als seus domicilis.D’altra banda, la comissionada de Drets Humans de la Federació Russa, Tatiana Moskalkova, va fer una crida a l’ONU perquè condemni els atacs de la incursió ucraïnesa, que han deixat “milers” de ferits, segons l’agència russa TASS.Aquest atac, que va començar el dia 6 d’agost passat, és una contraincursió sense precedents des del començament de la invasió russa d’Ucraïna el febrer del 2022. Rússia ha començat a traslladar a Kursk unitats que estaven combatent en territori ucraïnès per reforçar la seguretat d’aquest territori.