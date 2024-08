L'exprimera dama argentina denuncia el presumpte mal tracte del president Alberto Fernández

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exprimera dama argentina Fabiola Yáñez va parlar aquest dissabte per primera vegada sobre la presumpta violència a què era sotmesa per part de l’expresident Alberto Fernández, que l’amenaçava constantment de suïcidar-se i la va maltractar físicament, segons va confessar.

L’actriu i periodista de 43 anys va fer aquestes declaracions en una entrevista a Madrid, on resideix amb el seu fill de dos anys, concedida al portal argentí Infobae, la primera des que es va conèixer la denúncia que va presentar davant de la Justícia del seu país contra l’exmandatari (2019-2023) per violència física i fustigació. Yáñez va afirmar que Fernández va cometre nombroses infidelitats durant la seua relació; va denunciar haver estat maltractada “durant 5 anys”; i va reconèixer que els seus últims mesos com a primera dama els va viure separada del llavors mandatari a la casa d’hostes de la residència presidencial i no en un altre domicili per evitar “un escàndol”.