Troben un cos calcinat en l’incendi a les portes d’Atenes, que s’ha aconseguit controlar

Les autoritats gregues han trobat un cos carbonitzat a la seu d’una empresa situada a la zona urbana de Vrilisia, al nord d’Atenes, arrasada per les flames d’un gran incendi que s’ha aconseguit controlar encara que sense poder encara abaixar la guàrdia. Les primeres impressions dels investigadors apunten que la víctima pot ser una dona de 60 anys, propietària de l’empresa on va ser trobat el seu cos, "tot i que encara això no ha pogut ser confirmat a causa del (mal) estat en el qual es va trobar el cadàver", va explicar a EFE una portaveu dels Bombers.

La situació respecte a la propagació de les flames ha millorat aquest dimarts considerablement, ja que ja no es parla d’un front actiu, sinó de centenars de focus menors i dispersos.

Més de 700 bombers amb 200 camions, sis avions i un nombre igual d’helicòpters cisterna continuen operant avui a la zona per evitar que les fortes ràfegues de vent revifin les flames. El foc, que es va declarar diumenge a la localitat de Varnava, a uns 40 quilòmetres al nord d’Atenes, i es va propagar ràpidament cap al sud fins assolir el teixit urbà de la capital, va forçar l’evacuació de més de 50.000 persones i va cremar més de 10.000 hectàrees. Les imatges difoses per la premsa grega són desoladores i mostren vastes àrees de boscos totalment calcinats, així com desenes de cases, empreses i cotxes. Aquest dimarts s’espera que arribin reforços de mitjans aeris i bombers de França, Itàlia, Sèrbia, Txèquia, Turquia i Romania, activats a través del Servei de Protecció Civil de la Unió Europea, informa el diari Efsyn.

Segons el portal newsit.gr, més de 30 persones van haver de ser traslladades a hospitals amb problemes respiratoris.

Un bomber va ser hospitalitzat "amb cremades greus als peus i les mans" i un altre va patir cremades lleus, va informar el cos de Bombers. Tres hospitals –un d’infantil amb 24 nens, un altre militar i un tercer amb 23 pacients– i diversos campaments infantils han hagut de ser evacuats de la zona de Penteli. Encara que els incendis als afores d’Atenes són molt freqüents durant l’estiu, aquesta és la primera vegada que un foc arriba tan a prop del centre de la capital i afecta el teixit urbà de la ciutat. Si bé les temperatures actuals són més o menys normals per a la temporada, dos onades de calor extrem que va patir el país el juny i el juliol, amb temperatures que van sobrepassar en algunes regions els 44 graus centígrads, han assecat la vegetació, el que augmenta el risc d’incendis. Grècia va patir també l’any passat un fatídic estiu durant el qual desenes d’incendis van cremar una xifra rècord de 160.000 hectàrees (l’1,21 % del seu territori), mentre que 28 persones van perdre la vida a causa de les flames.