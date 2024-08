L'ONU afirma que les eleccions a Veneçuela no van ser transparents

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un panel d’experts de les Nacions Unides assenyala que la gestió de resultats feta per les autoritats electorals veneçolanes després dels comicis del passat 28 de juliol no va tenir les “mesures bàsiques de transparència i integritat que són essencials per celebrar eleccions creïbles”. En un report intern, el panel de quatre experts electorals ha posat èmfasi en la declaració feta pel Consell Nacional Electoral (CNE) veneçolà, segons la qual l’actual president del país, Nicolás Maduro, va ser reelegit per a un tercer mandat consecutiu.

El report destaca que els anuncis del CNE del 29 de juliol i del 2 d’agost, “sense la publicació dels seus detalls o l’entrega de resultats tabulats als candidats no té precedents a les eleccions democràtiques contemporànies”. Els anuncis van consistir en comunicacions orals sense cap suport infogràfic, agrega el document.L’aliança antichavista va publicar en una pàgina web –investigada per la Fiscalia veneçolana–més del 80 per cent de les actes electorals que confirmen, segons la coalició, que el seu candidat, Edmundo González Urrutia, va guanyar per un ampli marge.Per la seua part, Maduro va acusar WhatsApp, de la nord-americana Meta, d’haver entregat als líders de l’oposició majoritària, Edmundo González Urrutia i María Corina Machado, “tota la base de dades” del país caribeny, amb informació personal dels usuaris d’aquesta aplicació de missatgeria instantània. “WhatsApp va entregar als terroristes veneçolans, a la diabla, aquesta dimoni Machado, terrorista i assassina, pròfuga de la Justícia, i al criminal de guerra Edmundo González Urrutia i als seus comandets (...) tota la base de dades de Veneçuela, qui ets tu, la teua família, els teus amics, de què parles, de què no parles, quins vídeos comparteixes, quins són els teus gustos etcètera”, va dir Maduro.Per la seua part, l’opositor veneçolà Leopoldo López va expressar el seu desig sobre el paper que pugui estar exercint l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el desenllaç del recompte de les eleccions de Veneçuela, que va situar en gestions per convèncer Maduro que “abandoni el poder”.