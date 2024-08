Carles Puigdemont denuncia un “cop d'Estat híbrid”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont va acusar ahir la judicatura espanyola de donar un “cop d’Estat híbrid” i, una setmana després de la seua fugaç tornada a Barcelona i posterior fugida a Bèlgica, va denunciar que no se li apliqui la llei d’amnistia. “Certs jutges subverteixen la voluntat del poble i anul·len la legislació aprovada”, va denunciar en un article al mitjà Politico, en el qual va assegurar que no va tornar “per ser arrestat”, sinó per “exercir el meu dret a resistir l’opressió” que, segons el seu parer, cometen els jutges al no amnistiar-lo. En aquest sentit, va declarar que no podrà tornar de forma “permanent” fins que els jutges “respectin” la llei. Puigdemont va afirmar que “va activar el pla alternatiu” per no ser arrestat, ja que volia anar al Parlament per acudir al debat d’investidura, però la Policia “havia acordonat la zona”. També va aprofitar per acusar els Mossos d’Esquadra d’haver “provocat el caos a tot Catalunya” amb l’operació Gàbia per intentar detenir-lo, i va recordar que l’últim dispositiu similar es va efectuar després dels atemptats de les Rambles de Barcelona el 2017. L’expresident va afegir que va creuar la frontera cap a França assegut al seient posterior d’un “vehicle privat”. “No era necessari amagar-se al maleter d’un cotxe, com diuen que vaig fer”, va dir.

D’altra banda, el ministeri de l’Interior ha presentat un nou informe al Tribunal Suprem en el qual detalla que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van muntar un operatiu al voltant del Parlament per intentar localitzar l’expresident. Un desplegament que no van comunicar als Mossos, segons El Periódico. La setmana passada, el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska va afirmar en un informe sol·licitat pel jutge Llarena que la policia catalana havia rebutjat l’ajuda oferta per intentar arrestar Puigdemont.

El PP afirma que la Moncloa i els independentistes ho van pactar

La vicesecretària d’Organització del PP, Carmen Fúnez, va denunciar ahir l’existència d’un suposat pacte entre el Govern espanyol i l’independentisme sobre la tornada i la posterior fugida de Carles Puigdemont. “Des del ministeri de l’Interior culpen els Mossos i la Generalitat. Des de la Generalitat responsabilitzen el ministeri, i al final els responsables de la fuga de Puigdemont ho són tots. El pacte entre trilers es resumeix en impunitat per butaques”, va dir. D’altra banda, Manos Limpias ha denunciat l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, per “cooperar” en la seua fugida.