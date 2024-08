La família del nen mort a la Rambla el 17-A vol portar el cas a Estrasburg per "esclarir els interrogants"

Publicat per redacció / agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La família del nen de tres anys mort a la Rambla el 17-A, veí de Rubí i vinculat a la localitat de Llimiana, vol interposar una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg per "esclarir els interrogants" que encara es desconeixen sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. El pare l'infant, Javier Martínez, ha avançat que la intenció és que els advocats experts en drets humans Alejandro Chehtman i Nico Krisch portin al cas, juntament amb Jaume Alonso Cuevillas i Agustí Carles. Les víctimes tenen temps fins al 6 de setembre per interposar la demanda i fan una crida a rebre donacions per poder assumir els costos judicials. El recurs davant de la justícia europea arriba després que al maig el TC denegués el recurs de les víctimes perquè no hi apreciava "especial transcendència constitucional".

En una publicació a X, l'antic Twitter, Javier Martínez també indica que esperen la reactivació de la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. "El govern de Pedro Sánchez hauria de comprometre's a desclassificar tota la documentació secreta per conèixer què va fallar i complir amb el dret de les víctimes a saber la veritat, com, per exemple, la relació de l'imam amb el CNI", escriu.