Israel llança el seu atac més letal al sud del Líban amb deu morts

Almenys deu civils de nacionalitat siriana, entre ells dos nens, han mort i cinc persones més van resultar ferides ahir dissabte com a conseqüència d’un bombardeig de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) al sud del Líban, el qual representa l’atac més letal efectuat per l’Exèrcit israelià contra la regió des del principi de la guerra de Gaza.

El bombardeig, que va tenir lloc poc després de les 01.00, anava destinat en principi contra una zona industrial, en particular una acereria, entre les localitats de Kfur –a la governació de Nabatieh– i Tul, que va acabar completament destruïda. Tanmateix, la força de les explosions va acabar assolint les cases circumdants. Totes les víctimes mortals, val a destacar, són de nacionalitat siriana, d’acord amb les fonts mèdiques de L’Orient le Jour. “Avions de combat de la força aèria van atacar ahir a la nit edificis militars de l’organització terrorista Hezbollah a les zones de Hanin i Marun al-Ras, al sud del Líban, a més d’un magatzem d’armes de l’organització a la zona de Nabatieh”, va explicar l’exèrcit israelià. Així mateix, l’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir la mort d’un comandant de les forces Radwan, la unitat d’elit de les milícies xiïtes libaneses de Hezbollah.La víctima ha estat identificada per l’Exèrcit israelià com Husein Ibrahim Kassab, mort per l’atac d’un avió no tripulat quan circulava amb motocicleta a prop de la ciutat costanera de Tir.Aquests atacs es produeixen mentre s’intensifiquen els contactes per a una treva en els combats tant al Líban com a Gaza i que segons algunes fonts nord-americanes i egípcies “pot estar a prop”.

L’ONU apressa a vacunar contra la pòlio amb un primer cas a Gaza

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va reclamar una pausa humanitària en el conflicte a Gaza per desenvolupar una campanya de vacunació contra la pòlio dirigida a més de 640.000 nens menors de deu anys i que afronta “greus desafiaments”. La campanya de vacunació sorgeix després de detectar-se la pòlio en mostres en aigües residuals a Gaza, la qual cosa posa en risc centenars de milers de nens. Per aquest motiu va advertir de la necessitat “urgent” de vacunar.