Mor un home atropellat mentre canviava la roda a l'A-2 a Jorba

Un home ha mort aquest dissabte a la nit mentre canviava la roda d'un vehicles a l'A-2, al punt quilomètric 545 a Jorba (Anoia) en sentit Barcelona. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha atropellat mortalment una persona, F. P. C., de 45 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet. En l’accident, que ha tingut lloc a dos quarts de dotze de la nit, també hi ha hagut dos ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d’Igualada. Davant les tres víctimes mortals registrades aquest cap de setmana, una motorista, un ciclista i un vianant, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar la precaució. Amb aquesta víctima, són 90 les persones mortes en accident a les carreteres aquest any.

Arran del sinistre s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i el servei d’atenció psicològica del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, l’A-2 ha estat tallada en sentit Barcelona fins a les tres de la matinada i s’han fet desviaments per l’N-IIa.