Mor un home en l'incendi d'un pis a Tarragona

Una de les finestres de l'habitatge incendiat a Tarragona on un home ha perdut la vidaACN

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha mort la matinada d'aquest diumenge en l'incendi que s'ha declarat en un pis de Tarragona, al número 38 del carrer Pin i Soler. El foc es va iniciar a les 23.30 h d'aquest dissabte. La víctima era un veí de 63 anys. El pis afectat tenia la porta tancada, i els residents de l’habitatge immediatament superior van advertir de la possible presència d’algú a dins. Els efectius van tirar a terra la porta amb un ariet i van fer recerca de possibles víctimes. Un cop dins de l’habitatge afectat per les flames, en va extreure la víctima i el Sistema Mèdic d’Emergències (SEM) va certificar-ne la mort. L'incendi ha cremat la cuina de l'habitatge, però no ha afectat l'estructura de l'edifici.