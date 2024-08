Mor apunyalat un nen d'onze anys a Toledo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nen d’11 anys va morir ahir després de ser agredit amb un objecte punxant al camp de futbol de Mocejón (Toledo) i la Guàrdia Civil va desplegar un ampli dispositiu per localitzar l’homicida. La família del menor va assegurar que no sospita qui ha pogut cometre aquesta “atrocitat” i va manifestar la seua confiança que “es faci justícia”. “Deien que anava encaputxat”, va assenyalar un cosí del petit, que va agregar que Mocejón “és un poble tranquil en el qual aquestes coses no han passat mai”.

Fonts de la delegació del Govern de Castella-la Manxa van indicar que l’agressió va tenir lloc a les 10.00 hores. La Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i el Grup d’Informació de la Comandància de Toledo van desplegar un operatiu amb una desena de patrulles per provar de detenir l’autor. La víctima jugava a futbol amb altres menors quan un individu, alguns mitjans apunten a un jove, es va atansar amb un objecte punxant i la va apunyalar.Des del Servei d’Atenció i Coordinació d’Urgències i Emergències 112 de Castella-la Manxa van indicar que la trucada d’avís s’havia registrat abans de les 10.00 hores des del camp de futbol Ángel Tardío. El menor es trobava a un lateral del camp quan va ser agredit. Fins allà es van desplaçar un metge d’urgències, un helicòpter sanitari i una UVI, però tan sols van poder certificar la seua mort.Des que es van conèixer els fets, van ser nombrosos els missatges de condolences i suport a la família que els diferents líders polítics i representants institucionals van publicar a les xarxes socials. “Estem consternats davant d’aquest fet, i sobretot volem transmetre el nostre suport a la família i amics del petit”, va assenyalar l’alcaldessa de la localitat, Conchu Cedillo, que va convocar a la tarda un minut de silenci. “El dolor de la família és inimaginable, però tot el poble ens unim a aquest dolor incomparable”, va assegurar Cedillo. El consistori va decretar tres dies de dol a la localitat.