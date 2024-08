Puigdemont denuncia Llarena per dilatar els terminis sobre l'amnistia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont i l’eurodiputat de Junts Toni Comín han denunciat davant del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena pel “retard injustificat i reiterat en la tramitació i resolució” dels recursos sobre la llei d’amnistia. En un escrit, l’advocat Gonzalo Boye demana a l’òrgan de govern dels jutges que investigui el cas al considerar que Llarena ha incorregut en una infracció disciplinària de la Llei Orgànica del Poder Judicial a l’haver-se “excedit amb escreix el termini previst” en l’ordenament per resoldre els recursos. Boye, que manifesta que els escrits s’haurien d’haver resolt durant la primera quinzena de juliol, adverteix que “la inobservança dels temps legalment establerts” té “la seua resposta disciplinària en les faltes molt greu, greu i lleu”.

L’advocat recorda que l’1 de juliol, Llarena va declarar “inaplicable” l’amnistia pel delicte de malversació, i que els dies 8 i 9 de juliol la defensa va presentar diversos recursos de reforma. També recorda que Llarena va interrompre les seues vacances per “supervisar la captura” de l’expresident en la seua fugaç tornada a Barcelona, la qual cosa “indica que no existeix raó justificada de cap classe per no resoldre dins del termini legal”.En un altre ordre de coses, Carles Puigdemont va acusar ahir l’unionisme espanyol de perpetrar un “cop d’estat híbrid” a través del poder judicial. Ho va dir durant una compareixença telemàtica en un acte de la Universitat Catalana d’Estiu.

Junts demana la compareixença d’Illa per “nepotisme” al Govern

Junts va registrar ahir una sol·licitud al Parlament perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui i aporti explicacions sobre la composició del nou Govern, i va denunciar casos de “nepotisme” en la formació del nou Executiu. Concretament, els juntaires volen informació sobre el nomenament d’Alfons Jiménez com a cap de gabinet de la conselleria de Territori, que dirigeix Sílvia Paneque, de qui és parella. També va criticar la designació de Yolanda Collboni, germana de l’alcalde de Barcelona, com a assessora del departament de Presidència. El partit afirma que són casos “evidents de nepotisme” que danyen la política i les institucions.

Borrell censura el pacte de PSC i ERC per a la investidura

L’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, el lleidatà Josep Borrell, va criticar ahir el pacte entre PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, afirmant que “assumeix post mortem el relat del procés” i comporta “un canvi de paradigma en el sistema de finançament”. En una entrevista a El País, Borrell també rebutja que Catalunya estigui infrafinançada.