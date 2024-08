Els comuns estudien entrar al Govern de Salvador Illa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va insistir ahir que no descarta que el seu partit acabi entrant al Govern de Salvador Illa en un futur, malgrat que va mostrar el seu recel pel nomenament de consellers pròxims a l’espai polític d’ERC, Junts i CiU. Concretament, Cid va qüestionar, en una entrevista a la Cadena SER, designacions com les del nou titular d’Empresa, Miquel Sàmper, o el de Justícia, Ramon Espadaler. El portaveu dels comuns va expressar que “no és una sorpresa” que Illa hagi elegit consellers “clarament conservadors”, perquè considera que “és la línia que ha tingut el PSC aquests últims anys a Catalunya”.

Va assenyalar que “la relació amb el PSC l’hem de construir des de la confiança i el compliment de l’acord” d’investidura. En aquest context, els comuns relativitzen que Illa no els hagi fet cap “picada d’ullet” en la configuració del seu gabinet, i es limiten a apuntar al pacte que va permetre a Illa convertir-se en president.Cid també va insistir a defensar el finançament singular per a Catalunya acordat entre PSC i ERC, i va respondre a les crítiques del PP assegurant que “el principal element de desigualtat territorial i social” són “les polítiques fiscals” que els populars “estan impulsant en nombroses comunitats autònomes”. Va remarcar que el pacte manté l’impost de patrimoni, el de successions i un augment de l’IRPF en les rendes més altes i va afirmar que no es tracta d’“una quota” com el que va dir que funciona a Euskadi. En aquest sentit, va assegurar que és una fórmula solidària que serà “positiva per a totes les comunitats”.Per la seua banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citat els presidents autonòmics del seu partit el 6 de setembre que ve a Madrid per coordinar la seua batalla contra l’autonomia fiscal de Catalunya. Diversos barons de populars, com el president d’Aragó, Jorge Azcón, han acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d’haver pactat amb ERC per garantir la “butaca” d’Illa com a president.