Els demòcrates es veuen capaços de guanyar Trump amb Kamala Harris

La vicepresidenta dels EUA, Kamala Harris, ha donat aquests dies un impuls a la seua cursa electoral cap a la Casa Blanca aixecada pel suport unànime del Partit Demòcrata, que aquesta matinada tenia previst culminar la seua convenció. La successora de Joe Biden, que ha aconseguit il·lusionar els seus companys de files, havia d’acceptar formalment la nominació com a presidenciable en les eleccions del novembre en un gran acte com a colofó del conclave. Una nominació que va començar a gestar-se fa menys d’un mes, quan Biden es va retirar de la cursa electoral, i que ha rebut el suport del partit en temps rècord.

Amb l’objectiu de definir-se, Harris, que ha aconseguit posar-se davant de Trump en els sondejos, tenia previst oferir un discurs carregat d’esperança davant dels seus en horari de màxima audiència. Busca apel·lar al vot de la classe mitjana, i fonts pròximes al seu entorn van detallar que la seua intervenció recordaria els seus orígens i la decisió de convertir-se en fiscal per protegir els més vulnerables.A més, van explicar que Harris vol contrastar el projecte de Trump, que segons ella vol “fer retrocedir el país”, amb la seua visió de presentar una agenda optimista que proporcioni oportunitats econòmiques i protegeixi les llibertats dels nord-americans.D’altra banda, el governador de Minnesota Tim Walz va acceptar formalment ahir a la matinada la nominació a vicepresident demòcrata. Va recordar la seua carrera com a entrenador en una escola de Secundària per afirmar que el seu partit té “l’equip adequat” per guanyar. També l’expresident Bill Clinton o la cèlebre presentadora de televisió Oprah Winfrey van traslladar al públic un sentiment d’esperança i il·lusió per la candidatura de Harris.Mentrestant, el candidat independent a la Casa Blanca Robert F. Kennedy Jr., nebot de l’expresident John F. Kennedy, considera abandonar la cursa electoral per “unir forces” amb Trump, segons mitjans.