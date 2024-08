Detingut el presumpte autor de l'atemptat a Alemanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia alemanya va arrestar a última hora de dissabte el presumpte responsable de l’atac terrorista amb ganivet a la ciutat de Solingen, que es va saldar amb tres morts i vuit ferits. El sospitós, un jove sirià de 26 anys que va fugir després de l’atemptat, es va entregar a la policia vint-i-quatre hores després de l’atemptat. Segons van relatar els mitjans alemanys, l’home va fer parar un cotxe patrulla de la policia i va dir als agents, amb la roba encara tacada de sang, “jo soc el que busqueu”. Es creu que després de desfer-se de l’arma del crim, un ganivet de cuina del centre de refugiats en el qual residia, el presumpte atacant havia estat amagat en un pati interior proper al lloc de l’atemptat, al centre de Solingen. El jutge d’instrucció del Tribunal Federal alemany en va ordenar ahir l’ingrés a presó per tres delictes d’assassinat. El sospitós, que respon a les inicials d’Al-H., és originari de la ciutat siriana de Deir ez-Zor. El 2022 va arribar a Alemanya, però es va decidir deportar-lo a Bulgària, a la qual li corresponia tramitar-ne la sol·licitud d’asil per ser el país d’ingrés a la UE. No obstant, Al-H. va aconseguir sostreure’s a les autoritats fins que va expirar l’ordre de deportació i després va obtenir un permís de residència temporal al ser-li reconegut el dret a protecció subsidiària com a ciutadà sirià.