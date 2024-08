Els Mossos suspenen els tres agents detinguts per ajudar Carles Puigdemont en la seua fugida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de la Policia ha suspès de forma cautelar de les seves funcions i de sou els tres agents detinguts per ajudar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva fugida el passat 8 d’agost, segons ha avançat el diari ‘El Mundo’ i han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. Els tres agents van quedar en llibertat després de declarar davant del jutge. Un d’ells és el propietari del cotxe que Puigdemont va utilitzar per fugir de l’Arc de Triomf, i un altre va donar-li protecció en la seva breu aparició pública. El comissari en cap, Eduard Sallent, ja va carregar durament contra ells i va dir que no mereixien vestir l’uniforme dels Mossos.