Els Mossos admeten una cadena d'errors que els van impedir arrestar Puigdemont

Els Mossos d’Esquadra han admès que el dispositiu policial dissenyat per detenir l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant la seua fugaç tornada a Barcelona el 8 d’agost passat va tenir “errors tècnics i formals”, i asseguren que “en cap cas” esperaven que fugís. Així ho indica la Policia catalana en un informe remès dimarts al Tribunal Suprem, en el qual defensen que la maniobra de Puigdemont, que va desaparèixer després de fer un breu discurs a Arc de Triomf a la capital catalana, “escapa de tota lògica” i els va sumir en una situació de “confusió” i “incertesa”. En el text, que el jutge Pablo Llarena va sol·licitar per aclarir per què va fracassar el dispositiu, la Policia catalana assegura que estava preparada per efectuar una detenció “oportuna i proporcional”. Tanmateix, argumenta que l’expresident es va escapar amb cotxe i “camuflat” amb una gorra, aprofitant la “confusió i la incertesa” generades. A més, detallen que el dron que havien desplegat per tenir una bona visió de la situació a Arc de Triomf el va perdre de vista perquè va optar per seguir la comitiva que després es va adreçar cap al Parlament per acudir al ple d’investidura.

En l’informe, firmat pel comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, la Policia catalana defensa que el fet que Puigdemont aparegués acompanyat d’autoritats polítiques va reafirmar que la seua intenció seria anar després al Parlament. Defensa que “no era congruent, oportú ni proporcional fer una actuació policial mitjançant l’ocupació de la força” a Arc de Triomf, i que van optar per esperar que es dirigís a la Cambra, cosa que no va passar. També detalla que, després del seu discurs, Puigdemont es va poder escapar gràcies que algú va trencar les brides de les tanques la part posterior de l’escenari, i afirmen que l’expresident “va camuflar la seua identitat desprenent-se de l’americana i posant-se una gorra de beisbol” per després pujar en un vehicle “conduït per una dona”. Un agent que el va veure pujant al cotxe va intentar avisar els seus companys per l’emissora, però el col·lapse als canals de comunicació li ho va impedir, per la qual cosa va haver de trucar per telèfon al seu superior.Els Mossos que insisteixen que la prioritat era que el ple d’investidura de Salvador Illa transcorregués sense problemes, van desplegar per a aquest operatiu gairebé 600 efectius, i una vintena de comandaments es van encarregar de dissenyar i executar el dispositiu.

Josep Rull no va deixar als agents inspeccionar el Parlament

Els Mossos d’Esquadra detallen en el seu informe que, en cas que es fes efectiva la detenció de Carles Puigdemont, tenien planificades “tres possibles sortides” de la zona i “diversos itineraris” per portar l’expresident fins a la Ciutat de la Justícia amb un vehicle sense retolar. També asseguren que van planificar un eventual trasllat a Madrid per posar-lo “a disposició del Tribunal Suprem” i fins i tot van reservar nits d’hotel perquè els agents poguessin descansar. A més, sostenen que els responsables del Parlament, presidit per Josep Rull, no els van facilitar inspeccionar l’edifici la vigília del ple d’investidura per comprovar si l’expresident era allà.En un altre ordre de coses, l’eurodiputat de Junts Toni Comín va afirmar ahir que la fugaç tornada de Puigdemont pretenia “polvoritzar” el relat de la normalització política a Catalunya i “va evidenciar” el “cop d’estat encobert” del Suprem.