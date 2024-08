Illa es marca com a objectiu “que Catalunya ajudi a millorar Espanya”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es marca com a objectiu del seu mandat que “Catalunya ajudi a millorar Espanya” i defensa la proposta de finançament catalana pròpia com una reforma legal que encaixa a la Constitució espanyola i que servirà per millorar serveis públics.

Així s’expressa en la seua primera entrevista com a president, publicada ahir per La Vanguardia i en la qual assegura que el millor exemple de solidaritat amb la resta dels ciutadans espanyols consisteix a fer polítiques que millorin l’educació, la sanitat i la seguretat.“Buscarem els camins i maneres de fer-ho efectiu. És el meu compromís. No serà senzill. Hi ha gent aquí i fora d’aquí que fa molt soroll amb aquest tema. Però voldria convidar a tenir un enfocament constructiu, a sumar-se a un plantejament de Catalunya que és solidari”, destaca.Illa opina que Catalunya ha de tornar a liderar econòmicament Espanya i ser una de les regions capdavanteres a Europa en generació de prosperitat, i fixa el context actual com un moment de canvis “molt rellevants” a nivell tecnològic, econòmic i mediambiental que exigeix, diu, actualitzar les formes de les últimes dècades.

“Tenim les capacitats, el teixit industrial i financer per fer-ho. I el govern que presideixo ha d’acompanyar en aquest procés de situar Catalunya a l’avantguarda de la generació de prosperitat a Espanya”, apunta.Sobre els acords d’investidura pactats amb ERC i els comuns, diu que són pactes “molt reflexionats, molt sòlids i positius per al país”, i que suposen un primer pas d’una legislatura que, segons el seu parer, serà profitosa.Illa assegura que serà fidel als acords amb ERC i els comuns, a qui marca com a interlocutors prioritaris i preferents perquè “són els que han possibilitat el desbloqueig a Catalunya”, encara que obre la porta a dialogar amb altres formacions tret de, textualment, les que practiquen discursos d’odi.Finalment, Illa detalla que l’acord amb ERC contempla crear un consorci Estat-Generalitat per executar les inversions, la qual cosa qualifica d’“interessant”.

Núñez Feijóo: “Espanya mai no ha viscut una situació com aquesta”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que els pactes del PSOE, com la denominada quota catalana, estan provocant una “mutació constitucional” que porta a la “derogació” de la Carta Magna. Després d’assegurar que cal “parar-ho” perquè s’està “obrint un camí perillosíssim” que condueix a “la ruptura de 46 anys de convivència” a Espanya, admet que confia que les “discrepàncies” dins del PSOE i del Govern impedeixin aprovar aquesta “barbàrie”.“Estem davant d’un desafiament nacional i jo convoco els espanyols a superar aquest desafiament nacional”, diu. “Espanya mai no ha viscut una situació com aquesta”, afegeix.