Israel bombardeja el Líban amb cent avions a l'identificar un imminent “atac” de Hezbollah

Creat: Actualitzat:

Israel va bombardejar intensament i preventivament diumenge a la matinada el sud del Líban, amb més de 100 avions de combat per frustrar un “atac imminent” de Hezbollah, i va destruir “milers de llançadores” que apuntaven al nord i centre del país mentre el grup xiïta va aconseguir disparar uns 300 projectils en l’escalada bèl·lica més gran entre les parts en gairebé dos dècades.

“Hem identificat una àmplia preparació de Hezbollah per disparar contra el front intern israelià. Després d’una exhaustiva identificació, la Força Aèria israeliana i el Comando Nord van començar a atacar de forma àmplia i proactiva objectius del grup per eliminar les amenaces dirigides als ciutadans d’Israel”, va confirmar el portaveu de l’Exèrcit israelià, Daniel Hagari. Hezbollah, afí a l’Iran, va indicar que havia llançat cap a Israel més de 320 projectils i drons contra onze casernes israelianes, com a revenja per l’assassinat del seu màxim comandant militar, Fuad Shukr, el 30 de juliol a Beirut, una represàlia que “va ha estat completada i aconseguida ara per ara”. En l’atac libanès va morir almenys un soldat de la Marina, mentre que els bombardejos israelians van causar un mínim de tres morts al sud del Líban. L’Exèrcit israelià va detectar al voltant de 210 coets i uns 20 drons explosius llançats per Hezbollah cap al nord d’Israel, on van impactar alguns projectils que van causar danys lleus, malgrat que la majoria van ser interceptats.Hezbollah va confirmar que tenia com a objectiu dels seus míssils la base israeliana de Gilot, on s’ubiquen diverses unitats d’intel·ligència de l’Exèrcit i la seu del Mossad, i molt pròxima a Tel-Aviv.

Israel va demanar a la població evitar concentracions i mantenir-se a prop de refugis i búnquers

Encara que no es van produir incidents greus a Israel, l’Exèrcit va elevar l’alerta a la població en tota la meitat nord d’Israel, des de l’altura de Tel-Aviv, i també als alts del Golan ocupats, on es van imposar “restriccions parcials”. Es va demanar a la població que eviti concentracions i desplaçaments i es mantingui a prop de refugis i búnquers. Els vols regulars d’Air France, Transavia, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Jordanian Airlines, Aegean Airlines, Wizz i alguns vols xàrter amb destinació a l’Aeroport Internacional de Beirut i l’Aeroport Internacional Ben Gurion de Tel-Aviv van ser suspesos, mentre que l’aeroport de Tel-Aviv va suspendre totes les operacions durant una hora i mitja, desviant tots els vols entrants a altres aeroports.

Les delegacions de Hamas i Israel abandonen el Caire sense acord

Les delegacions de Hamas i d’Israel desplaçades fins al Caire per a les negociacions per a un alto el foc a la Franja de Gaza van abandonar ahir a la nit de la capital egípcia sense tancar cap acord. Un portaveu del grup palestí Izzat al-Rishk va explicar que es van reunir amb els mediadors d’Egipte i Qatar i van escoltar el resultat dels contactes amb l’equip israelià de la setmana passada a Qatar. Van instar el primer ministre israelià a cenyir-se a l’acordat del passat 2 de juliol sobre la base de la proposta nord-americana i la resolució posterior del Consell de Seguretat de l’ONU. Hamas es va mostrar així disposat a acceptar el que s’havia pactat “de manera que se satisfaci l’interès suprem del nostre poble” amb la condició que l’acord inclogui “un alto el foc permanent, una retirada completa de la Franja de Gaza, el retorn dels veïns a la seua zona, ajuda i reconstrucció i un acord seriós d’intercanvi”.