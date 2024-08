L'esquerra manté el pols amb Macron al vetar la seua candidata

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos partits francesos de la coalició d’esquerra del Nou Front Popular (NFP) van decidir ahir no acudir a la nova ronda de consultes que va anunciar el president Emmanuel Macron, després que aquest rebutgés nomenar primera ministra la seua candidata, Lucie Castets. Socialistes i ecologistes van avançar el seu rebuig a participar en les consultes, la qual cosa s’uneix al pla de l’Elisi a no convocar el més radical La França Insubmisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon. “Rebutjo ser còmplice d’una paròdia de la democràcia”, va afirmar el primer secretari del Partit Socialista, Olivier Faure, en una entrevista al canal France 2. “El que passa en realitat (..) és que (Macron) el que no vol és que s’apliqui el programa de l’NFP, que deroguem la reforma de les pensions” de l’any passat, va afegir.

Faure va considerar que el rebuig de Macron a nomenar una primera ministra del bloc polític que va aconseguir més escons en les recents legislatives suposa “un problema democràtic”.La secretària general del partit ecologista EELV, Marine Tondelier, va acusar Macron d’emprendre “una deriva iliberal” per rebutjar donar les claus del Govern al bloc polític amb més escons a l’Assemblea Nacional. Tondelier va anunciar que convocaran “mobilitzacions” de protesta, que La França Insubmisa va anunciar que s’iniciaran el 7 de setembre. La mateixa Castets va reconèixer un sentiment d’“enuig”, perquè el president va convocar eleccions anticipades “sense consultar, cosa que ningú va comprendre”, i més d’un mes després “diu als francesos que no va servir per a res, que han votat malament”, segons va afirmar.L’Elisi va anunciar a última hora de la tarda de dilluns que, després del final de les consultes amb els responsables dels principals partits, Macron no nomenaria Castets i reprendria les reunions amb les formacions. Tanmateix, fonts de l’Elisi van precisar que ni LFI ni la ultradreta de Marine Le Pen i els seus aliats –considerats fora de l’arc republicà– estarien convidats a la nova ronda.Macron es va mostrar a favor del diàleg amb aquells que vulguin treballar “pels interessos” de França en el marc d’una nova ronda de consultes.