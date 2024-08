Salvador Illa manté el pla de la Diada ideat per Aragonès

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de Salvador Illa ha decidit mantenir la campanya institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de l’11 de Setembre dissenyada per l’Executiu de l’expresident Pere Aragonès, el fil conductor de la qual serà el sentiment catalanista, la unitat i diversitat de Catalunya, i el rebuig del feixisme i l’extrema dreta. Sota el lema Molts cors, un sol batec, la campanya institucional de la Diada vol celebrar el sentiment i orgull de catalanitat “basat en la inclusió, el respecte i la celebració de les diferències” i rebutjar els discursos d’odi. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va reivindicar que “aquests valors són un missatge contra del feixisme i l’extrema dreta, que són projectes excloents”, va argumentar. Respecte a la continuïtat de la proposta institucional d’Aragonès, Paneque va detallar que l’equip d’Illa se sent còmode amb la idea perquè “va ser pensada com una Diada per a tothom”. En aquest sentit, va valorar que l’expresident “va ser sensible al moment polític actual i a les circumstàncies que podien acompanyar aquest 11 de Setembre”.

Amb motiu de la Diada, Illa pronunciarà el tradicional missatge institucional, que tornarà a tenir lloc al Palau de la Generalitat després d’optar Aragonès per altres localitzacions. L’endemà durant la diada de l’11 de Setembre, Illa acudirà a les 9 del matí al monument de Rafael Casanova per encapçalar la tradicional ofrena floral i a la nit presidirà l’acte institucional, que se celebrarà a les fonts de Montjuïc.

Més enllà de la proposta institucional, la manifestació independentista de la Diada, convocada per l’ANC, Òmnium, AMI, Consell de la República, Intersindical i Ciemen, reivindicarà a Lleida “l’agricultura com a estructura d’Estat”. Ho farà amb una marxa que sortirà de la delegació de la Generalitat per arribar fins a l’encreuament entre l’avinguda Alcalde Rovira Roure i el passeig de Ronda.