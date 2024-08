Borrell proposa que la UE sancioni ministres israelians

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, va reclamar ahir que la Unió Europea no ha de tenir “tabús” i ha d’utilitzar les seues sancions per castigar ministres israelians que “inciten a l’odi” contra palestins, enmig de la recrudescència d’atacs de colons violents contra civils a Cisjordània.

D’aquesta forma va defensar la seua proposta de sancionar el ministre de Finances d’Israel, Bezalel Smotrich, i el titular de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, per les seues declaracions i suport a colons violents, assumpte que va estar sobre la taula dels ministres d’Exteriors del bloc en la reunió informal d’ahir a Brussel·les.Segons el seu parer, l’auge d’atacs contra població civil a Cisjordània és “completament inacceptable”. En tot cas, el mateix Borrell ha reconegut que no té capacitat d’avançar amb les sancions i que en última instància depèn dels 27 tirar endavant la mesura.A l’arribar a la cita, diversos ministres d’Exteriors europeus van refredar l’opció, al limitar la resposta de la Unió Europea a les accions dels colons violents.

Pauses humanitàries contra la pòlio

Israel va accedir a respectar “pauses humanitàries” durant tres dies a partir de l’1 de setembre per permetre que comenci la campanya de vacunació contra la pòlio a Gaza, va assegurar ahir Rik Peeperkorn, representant de l’Organització Mundial de la Salut per als territoris palestins.Així, en una roda de premsa virtual des de Gaza, Peeperkorn va explicar que aquestes pauses humanitàries –que no equivalen a un alto el foc– duraran vuit hores, des de les 6 del matí fins a les 2 de la tarda, per facilitar els trasllats familiars.