Sánchez avança el congrés del PSOE pel pacte fiscal

El president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidit avançar un any la celebració del 41 Congrés Federal del partit per renovar com més aviat millor els seus lideratges territorials. El conclave serviria per renovar les direccions socialistes en comunitats com Aragó, Madrid o Andalusia. La direcció del PSOE comunicarà la convocatòria dilluns perquè se celebri a finals de novembre, previsiblement a Sevilla, segons fonts socialistes.

Segons els estatuts del partit, el Congrés Federal s’hauria de celebrar l’octubre del 2025. Així mateix, l’anunci arriba en ple cisma en el si de la formació, ja que diversos barons socialistes han criticat amb duresa el pacte assolit amb ERC per a un finançament singular a Catalunya.D’altra banda, l’executiva del PSOE aragonès va rebutjar ahir el pacte fiscal i va reclamar un sistema de finançament sense privilegis per a cap territori. Es va convertir així en la primera executiva socialista a rebutjar obertament l’acord, encara que els vuit representants d’Osca van decidir absentar-se de la votació al·legant que aquesta no estava en l’ordre del dia.

Susana Díaz exigeix “igualtat sense privilegis”

L’expresidenta d’andalusa i exsecretària general del PSOE andalús Susana Díaz va defensar la “igualtat entre tots els espanyols” i la seua aposta per un sistema de finançament autonòmic que “garanteixi” aquesta igualtat “sense privilegis”, i en aquest sentit va sentenciar que “no hi cap un concert econòmic a Catalunya”.Per la seua part, el portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va reclamar que no es plantegi el debat del finançament autonòmic en termes de “confrontar territoris” i va defensar la singularitat catalana.