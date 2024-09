Illa convidarà tothom a negociar els pressupostos excepte els “ultres”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat “contactarà” amb tots els grups parlamentaris per negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2025, excepte amb els partits d’ultradreta, Vox i Aliança Catalana.

La portaveu de l’Ejecutiu, Sílvia Paneque, va explicar que la consellera d’Economia i Hisenda, Alícia Romero, parlarà amb la resta de partits en les “properes setmanes” per conèixer les seues “prioritats”. Tanmateix, va recordar que els “socis prioritaris” del Govern són ERC i comuns.D’aquesta forma va respondre al PP català, després que el portaveu dels populars, Juan Fernández, obrís la porta a negociar els comptes amb l’executiu socialista en una entrevista a l’ACN.“Ens han marcat línies polítiques ambicioses i per desenvolupar-les necessitem recursos econòmics”, va dir.Paneque va visitar ahir el municipi de Sarral, a la Conca de Barberà. En una atenció als mitjans de comunicació va fer una valoració “molt positiva” del partit del Govern al Monestir de Poblet.Va comentar que cada conseller “ha marcat tres o quatre prioritats per assumir-les en els primers dies de govern i marcar direccions clares d’actuació a cada conselleria”.Ahir al migdia, el Govern va posar punt final a la trobada a Poblet. Divendres hi van arribar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i tots els consellers.Illa va donar a cada responsable de departament una carta personalitzada fixant les prioritats. Entre altres qüestions, el socialista va destacar el traspàs de Rodalies, l’oficialitat del català a la Unió Europea, recuperar el lideratge econòmic a Espanya i el control de la delinqüència.

En aquest context s’emmarca també el nou model de finançament singular per a Catalunya que els socialistes van pactar amb ERC –que contempla que l’administració autonòmica recapti, gestioni i liquidi tots els impostos– i que serà un dels reptes més importants de la legislatura, ja que requerirà una majoria del Congrés que avali els canvis legals necessaris.L’Executiu va visitar el monestir de la mà de l’abat, Rafel Barruè, i també l’arxiu Montserrat Tarradellas.Ahir a les sis del matí, el president va sortir a córrer acompanyat del secretari de Govern, Javier Villamayor, i dels consellers Òscar Ordeig, Núria Parlon i Mònica Martínez Bravo.