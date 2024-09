Puigdemont: “El Govern està carregat de càrrecs que odien la identitat nacional”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va carregar ahir contra l’Executiu del socialista Salvador Illa, del qual diu estar “carregat d’alts càrrecs que han expressat odi a la identitat nacional, la llengua que parlen i els desitjos de llibertat de gran part de la societat catalana”.

Segons el seu parer, aquest Executiu “no pot ser un govern per a tots els catalans” per molt que ho digui el president.“Els nomenaments que s’han fet des que es va permetre el govern més espanyolista de la història són un discurs molt més eloqüent del que no va ser el discurs d’investidura del president”, va continuar a través del seu compte personal a la xarxa social X.Puigdemont es va fer ressò d’un vídeo d’Octuvre.cat sobre la cap de comunicació del Govern, Cristina Farrés, que anteriorment havia dirigit el digital Crónica Global. “Els seus llepes mediàtics, que s’han passat anys dient que les majories absolutes independentistes no podien governar per tothom, ara ens faran creure que el govern d’un partit que té 42 diputats governarà per tothom”, va concloure Puigdemont en el seu missatge.

D’altra banda, el Congrés dels Diputats obre aquesta setmana el nou curs parlamentari sota la pressió de Junts, que ja avisa que negociarà amb el Govern central “peça a peça” i, si cal, votarà amb el PP en un hemicicle pel qual hauran de passar normes de pes, en especial els Pressupostos.