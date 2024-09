Sánchez amplia la querella contra el jutge Peinado

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ampliat la querella per prevaricació contra el jutge Juan Carlos Peinado, que instrueix la causa contra la seua dona, Begoña Gómez, per presumpta corrupció i tràfic d’influències, a l’adduir que la tasca del magistrat “contravé la doctrina existent” i que suposa una “injustícia intrínseca”.

Segons una informació avançada per El País, l’Advocacia General de l’Estat va presentar dijous, en representació del president del Govern central, un escrit davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el qual sol·licitava l’ampliació de la querella per prevaricació interposada a finals de juliol. La reacció del líder de l’Executiu es produeix després que el passat 22 d’agost el jutge Peinado, titular del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, acordés que les parts personades en la causa en la qual investiga Begoña Gómez poguessin accedir al vídeo de la declaració de Sánchez com a testimoni, que va tenir lloc al Palau de la Moncloa el 30 de juliol. Va ser aquell dia quan Sánchez es va acollir al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga a la seua esposa per presumptes delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis.