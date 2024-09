Macron es reuneix avui amb un possible candidat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de França, Emmanuel Macron, es reuneix avui amb l’exprimer ministre del país Bernard Cazeneuve, en la seua recerca per designar un nou cap del Govern després de les eleccions legislatives. Macron, que segons fonts pròximes al mandatari anunciarà la seua decisió “els pròxims dies”, també es reunirà amb els expresidents Francois Hollande i Nicolas Sarkozy en una ronda de consultes.

Així mateix, Cazeneuve va ocupar el càrrec de primer ministre sota la presidència d’Hollande del desembre del 2016 al maig del 2017 i, durant els últims dies, ha sonat com un dels grans tapats per succeir Gabriel Attal al capdavant del Consell de Ministres. De 61 anys d’edat, Cazeneuve va abandonar l’any 2022 el Partit Socialista per protestar per la seua aliança amb el partit esquerrà La França Insubmisa.