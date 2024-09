“La millora del català ha d'anar més enllà del sistema educatiu”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova consellera d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, afirma que la millora de l’ús social del català necessita mesures transversals que vagin “més enllà del sistema educatiu” i advoca perquè tots els alumnes acabin l’educació obligatòria amb un domini ple del català i del castellà.

“Aquestes són llengües oficials de Catalunya, però és evident que el català és la llengua pròpia, la vehicular, i que l’hem de defensar i promoure”, assegura en aquest sentit en una entrevista publicada ahir pel diari Ara.En aquest sentit, Niubó remarca que el català no pot ser només una cosa de l’escola, encara que defensa aprofundir esforços en el sistema educatiu davant de la caiguda de l’ús de la llengua catalana en els últims anys. “Des del sistema educatiu hem d’evitar situacions de limitació lingüística. Un alumne té dret a parlar la llengua que vulgui, però el que no pot ser és que ho faci perquè no té un bon domini en aquest cas del català”, afegeix.Per altra banda, respecte al 25% del castellà en els centres educatius, opina que cada centre educatiu té un “context sociolingüístic massa diferent per marcar un percentatge igual” a tot Catalunya.Al seu torn, preguntada sobre l’empitjorament del rendiment educatiu, la consellera atribueix el fenomen a canvis importants que han tingut la societat i la composició a les aules, i que moltes vegades s’han pres mesures “amb certa improvisació i ha fet la sensació que s’actuava en contra de la comunitat educativa”.