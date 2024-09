Un nen, en estat crític al ser atropellat per un menor

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nen de 9 anys va resultar ferit crític dissabte a la nit al ser atropellat per un cotxe conduït per un menor a Avià. L’avís de l’accident es va rebre a les 22.48 hores a l’avinguda de Pau Casals.

El cotxe infractor va envestir el nen –que va patir una ferida molt greu al cap– i va fugir del lloc dels fets. Gràcies a un testimoni, que va memoritzar la matrícula del vehicle, els Mossos d’Esquadra van poder localitzar-lo a Berga, a uns 5 quilòmetres.Els agents van arrestar el conductor, un jove de 17 anys, pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet. Ara busquen dos joves més del grup d’amics que també anirien al vehicle.Tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc de l’accident i van evacuar el nen de 9 anys inicialment a l’Hospital de Berga –on va ser estabilitzat– i posteriorment a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on va ingressar a l’UCI pediàtrica.Al seu torn, l’alcaldessa del municipi, Patrocini Canal, va comentar que l’accident es va produir a l’avinguda de Pau Casals, entre la plaça de l’Ajuntament i les atraccions, en una zona limitada a 30 km/h. “Un cotxe va passar a gran velocitat i va atropellar el nen, que va rebre un fort impacte al cap i politraumatismes. El vehicle no es va aturar i va fugir del lloc”, va afirmar l’alcaldessa d’Avià, que va assenyalar que el menor afectat és d’una família de la població, de tan sols 2.250 habitants. “No sabem encara si al vehicle infractor hi havia un o dos ocupants. Potser en la fugida, el copilot va baixar del cotxe i es va escapar. Això encara no està clar”, va matisar l’alcaldessa.Posteriorment, els Mossos van explicar que no es descarten altres detencions o persones que puguin estar investigades per aquest accident. Tot apunta que un menor hauria agafat el cotxe d’un familiar sense permís i hauria conduït uns metres per la població d’Avià. Dins del cotxe aniria un grup d’amics i els Mossos busquen dos persones més.