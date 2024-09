La Justícia israeliana posa fi a una descafeïnada vaga contra Netanyahu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada de vaga general convocada ahir a Israel per exigir un acord amb Hamas per al retorn dels ostatges va acabar abans del que es preveia per ordre de la Justícia i amb renovades pressions dels EUA per assolir un pacte i una treva. El Tribunal laboral del país va ordenar avançar el final de l’aturada al·legant que la convocatòria tenia un caràcter polític. La vaga, descafeïnada i amb poc seguiment, no va aconseguir paralitzar el país.