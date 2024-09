Puigdemont va ser a Barcelona fins que es va aixecar l'operació gàbia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar ahir que l’expresident Carles Puigdemont va romandre a Barcelona “fins a les 7 o les 8 de la tarda” del 8 d’agost, dia de la investidura de Salvador Illa, abans d’emprendre la fugida cap a Bèlgica. En declaracions a RAC1, va explicar que, després de baixar de l’escenari a Arc de Triomf, Puigdemont es va traslladar a un pis de la capital catalana, en què va estar “fins al migdia”, quan va prendre la decisió de tornar a Waterloo per la “impossibilitat” d’entrar al Parlament. Des d’aquest pis, va afegir, es va traslladar a un altre, també a Barcelona però més allunyat de la Cambra, i del qual va partir cap a les vuit del vespre. El portaveu del Consell de la República, Antoni Castellà, va dir a Catalunya Ràdio que Puigdemont va travessar la frontera amb cotxe a la nit i va negar que hi hagués cap pacte amb els Mossos per facilitar-ne la fuga.