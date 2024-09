Detinguda a Dinamarca l’activista Greta Thunberg

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Les forces de seguretat de Dinamarca han detingut aquest dimecres sis persones, entre elles l’activista sueca Greta Thunberg, durant una protesta a la Universitat de Copenhaguen contra l’ofensiva militar d’Israel contra la Franja de Gaza, desencadenada després dels atacs perpetrats el 7 d’octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) i altres faccions palestines.

La Policia de Copenhaguen ha confirmat en un missatge en el seu compte a la xarxa social X la detenció de "sis manifestants que van bloquejar breument l’entrada a un dels edificis de la Universitat de Copenhaguen a Krystalgade".

"Els sis han estat imputats per alteració de l’ordre públic. Encara som presents a la zona, que està en calma", ha manifestat, sense pronunciar-se sobre si Thunberg figura entre els detinguts, tal com recullen mitjans danesos, que han publicat una foto de l’activista emmanillada i sent conduïda a un furgó policial.

Així mateix, el portaveu Estudiants Contra l’Ocupació, Salam el Yusef, havia confirmat que Thunberg figurava entre els detinguts. El grup havia anunciat poc abans la seua intenció d’ocupar l’edifici del museu de la universitat per reclamar al centre educatiu el final de la seua cooperació amb universitats israelianes en resposta a l’ofensiva contra Gaza. "Alguns dels activistes van entrar a l’edifici i van tancar les portes. La Policia va ser cridada al lloc per la universitat. Van arribar en gran nombre", ha apuntat en declaracions a l’agència danesa Ritzau, segons ha informat el diari 'Jyllands-Posten', sense que les autoritats universitàries s’hagin pronunciat ara per ara sobre el succeït.

L’Exèrcit d’Israel va llançar una ofensiva contra Gaza després dels esmentats atacs del 7 d’octubre, que es van saldar amb uns 1.200 morts i prop de 250 de segrestats. L’ofensiva deixa fins la data més de 40.800 palestins morts, segons les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, una xifra a què se sumen més de 680 morts a Cisjordània i Jerusalem Est en mans de les forces israelianes o colons.