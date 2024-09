Ayuso insta els barons del PP a no reunir-se amb Sánchez

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va instar ahir la resta de barons del PP a plantar el president del Govern central, Pedro Sánchez, després que aquest anunciés una ronda per veure’s amb cadascun dels presidents autonòmics de forma individual a la Moncloa. El socialista va sol·licitar aquestes trobades després de comunicar dimecres la seua intenció d’impulsar un nou finançament amb més recursos per a totes les autonomies. En aquesta línia, Ayuso va demanar no seguir el president en “la seua estratègia d’intentar comprar les comunitats”. “Això no va de diners, va d’Espanya. És un Govern que malgasta els diners de tots”, va afirmar durant l’acte d’inici del curs polític del seu partit, a Arganda del Rey. Al seu entendre, Sánchez intentarà “subornar-los” un a un per “dividir” les autonomies i “blanquejar la ruptura territorial que s’està conjuminant”. A més de fer que la postura del PP i la del Govern espanyol “s’uneixin” per aconseguir que la figura del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, “es dilueixi”.

Amb tot, i malgrat que des d’altres governs populars han reclamat també negociar multilateralment un finançament autonòmic regit per principis d’igualtat, justícia i solidaritat, molts barons del Partit Popular s’han mostrat disposats a reunir-se a soles amb Sánchez. El Govern de Castella i Lleó, per exemple, defensa que el finançament ha de tractar-se en un fòrum multilateral, però el seu president, Alfonso Fernández Mañueco, sí que està disposat a asseure’s amb Sánchez per traslladar reivindicacions d’infraestructures. També Fernando López Miras, president de Múrcia, va dir voler veure’s cara a cara amb el president del Govern central. “Estic desitjant que em convoqui per poder dir-li això a la cara: que des del 2009 els murcians estan sent perjudicats en el sistema de finançament”. Génova deixa en mans dels seus barons la decisió d’acudir o no a aquestes reunions i confia en la seua fermesa per defensar els seus territoris davant el “xantatge” que busca Sánchez per avalar el seu pacte amb ERC.