“Cap poder de l'Estat pot donar als jutges instruccions”, adverteix Isabel Perelló

La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem (TS), la catalana Isabel Perelló, va exigir ahir respecte al treball dels jutges i va advertir que “cap poder de l’Estat no pot donar instruccions” als magistrats. En clara referència als polítics, va demanar evitar “atacs injustificats” contra magistrats o tribunals.

Així es va pronunciar en el marc de l’obertura de l’any judicial, en el qual va insistir a “fer una crida a les diferents forces polítiques i als poders de l’Estat perquè respectin el treball dels jutges”. El d’ahir va ser el primer discurs de la presidenta del CGPJ des de la seua arribada al càrrec dimarts.

Admet que les resolucions són “susceptibles de crítica”, però avisa que no hi ha “desqualificacions”

“Només aquells Estats en els quals la divisió de poders està garantida són realment estats de dret, d’aquí la importància de salvaguardar la independència judicial davant de possibles ingerències externes”, va defensar, abans de reconèixer que, si bé “les resolucions judicials són susceptibles de crítica”, la “desqualificació i l’insult” no han de ser acceptats.Perelló, afiliada a l’associació progressista Jutges i Jutgesses per a la Democràcia i que s’ha convertit en la primera dona a dirigir el CGPJ, va destacar els avenços en matèria d’igualtat en la judicatura, malgrat que “queda molt de camí per recórrer”. “Vaig nàixer en una Espanya en què les dones no podien accedir a la carrera judicial. Ara el 80% dels aspirants que superen les proves d’accés a la carrera Judicial són dones. Vam haver d’esperar al segle XXI per arribar al TS”, va subratllar.L’acte d’obertura de l’any judicial va tenir lloc al Saló de Plens del Suprem, en presència de la cúpula judicial i sota la presidència del rei Felip VI. El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va obrir la jornada amb un discurs en el qual va fer una crida a reflexionar sobre l’exercici de l’acusació popular al considerar que pot arribar a utilitzar-se amb “finalitats espúries”. També va afirmar que el jutge d’instrucció “no pot estendre les seues competències” al “control absolut” de l’activitat pública i privada. Aquestes declaracions arriben enmig de la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per presumpte tràfic d’influències i corrupció en els negocis. El cap del Ministeri Públic, pel seu costat, està pendent que el Tribunal Suprem resolgui el recurs contra la seua renovació com a fiscal general i sobre la seua imputació per la querella presentada pel nòvio d’Isabel Díaz Ayuso.

La cúpula judicial celebra la contundència de la cap del CGPJ

Isabel Perelló es va pronunciar ahir per primera vegada des que dimarts va assumir la presidència del CGPJ. Ho va fer amb un discurs d’obertura de l’any judicial que va ser rebut amb gran satisfacció per part dels seus companys togats, a causa de la ferma defensa que va fer de la tasca de jutges i magistrats. Les seues paraules van ser rebudes amb entusiasme al Tribunal Suprem, i fonts properes les van definir com “un baló d’oxigen” enmig d’una “època difícil” per a la judicatura pels “atacs” llançats des de l’esfera política contra el seu acompliment.A més, van celebrar que el nomenament de Perelló al capdavant del CGPJ posa fi a cinc anys de bloqueig a la cúpula de la carrera judicial. Ara, Perelló i la resta de vocals de l’òrgan de govern dels jutges hauran d’assumir múltiples reptes, entre els quals la cobertura de més de cent vacants provocades pel bloqueig en la renovació del CGPJ.