El PP traslladarà avui per carta al Govern central la seua proposta per incorporar 18.000 milions d’euros dels fons Next Generation al total que les comunitats autònomes reben per part de l’Estat per fer front al pagament dels serveis públics. Diuen que estan disposats a explicar la proposta a la ministra Monero perquè la pugui considerar “gairebé amb el mateix interès que si la remetessin ERC o Junts”.