Una ofensiva ucraïnesa amb drons mata una dona a prop de Moscou

Almenys una dona va morir i unes altres tres persones van resultar ferides als afores de Moscou arran d’un atac amb drons llançat per l’exèrcit d’Ucraïna sobre diverses regions russes. L’ofensiva, perpetrada dilluns a la nit, es va saldar també amb nombrosos danys en edificis d’apartaments, alguns en flames, cosa que va portar a l’evacuació de 43 persones que van ser allotjades en centres temporals.

Segons va informar el ministeri de Defensa de Rússia, els sistemes antiaeris del país van abatre 144 drons ucraïnesos en diverses regions de Rússia, 20 dels quals als afores de Moscou, durant un atac que va obligar a suspendre les operacions en tres aeroports de la capital russa, on es van localitzar alguns fragments dels aparells llançats per Kíiv.Mentrestant, el Kremlin va anunciar que les seues tropes desplegades a l’est d’Ucraïna han aconseguit el control d’unes altres quatre localitats situades a la província ucraïnesa de Donetsk, un dels principals focus de la invasió desencadenada fa ja més de dos anys. Per la seua part, el primer ministre d’Ucraïna, Denís Xmihal, va vaticinar que aquest hivern pot ser que sigui “el més difícil” pel que fa al proveïment d’energia i calefacció, a causa de possibles futurs atacs de les Forces Armades russes contra infraestructura energètica en el marc de la guerra, iniciada a finals de febrer del 2022.