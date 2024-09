Harris guanya el debat a un Donald Trump que acaba a la defensiva i tirant de mentides

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident dels Estats Units Donald Trump i la vicepresidenta, Kamala Harris, es van acusar mútuament de “no tenir un pla” per al país durant el debat celebrat a la cadena de televisió ABC News de cara a les eleccions presidencials del novembre. Harris va guanyar el cara a cara, segons les primeres enquestes, i va aconseguir posar Trump a la defensiva i tirant de mentides. Per exemple, va afirmar que els immigrants “s’estan menjant el gossos i els gats”. Harris va dir que Trump només pretén “abaixar els impostos als rics”, mentre que el magnat va afirmar que la demòcrata “copia” la política de l’actual president, Joe Biden, la gestió del qual ha deixat la taxa “més alta d’inflació” de la història del país, si bé aquesta dada va ser qüestionada pels analistes d’ABC News. Trump va destacar que la seua administració va aconseguir una de les taxes d’inflació més baixes dels Estats Units i va defensar les seues polítiques fins i tot respecte a la gestió de la pandèmia de covid-19, que va deixar milers de morts al país. Harris, per la seua part, va expressar que pretén millorar la situació de la classe mitjana i treballadora, centrant-se en les famílies joves i en els alts preus dels lloguers de l’habitatge. De la mateixa manera, va criticar el llegat de Trump, afirmant que va deixar les pitjors dades d’atur des de la Gran Depressió i el pitjor atac a la democràcia nord-americana des de la Guerra Civil, per l’assalt al Capitoli. La vicepresidenta va prometre reinstaurar la protecció de l’avortament i el magnat va presumir de “victòries” als tribunals malgrat la “persecució”. Després del debat, van arribar els posicionaments públics a les xarxes, com la cantant Taylor Swift lloant Harris. Després dels resultats del primer cara a cara televisiu, l’equip de la demòcrata demana ara un altre debat amb Trump.