Alemanya inicia entre crítiques el control 'dur' de fronteres

Alemanya va iniciar ahir els anunciats controls en totes les seues fronteres terrestres en virtut d’unes noves mesures amb què el Govern d’Olaf Scholz busca reduir l’arribada d’immigrants i contenir possibles riscos vinculats al terrorisme gihadista, però que han generat malestar als països limítrofs. Alemanya ja disposava de controls a les fronteres amb Polònia, la República Txeca, Suïssa i França, però ara s’estenen a Luxemburg, Bèlgica, els Països Baixos i Dinamarca. Les mesures estaran en vigor durant sis mesos, i poden prolongar-se.

La Policia va començar a fer inspeccions aleatòries en vehicles als passos fronterers, i ja ha anunciat que treballarà perquè aquestes operacions “impactin el menys possible” en la vida quotidiana de les persones. Els controls seran flexibles i s’instal·laran allà on la Policia té coneixement que hi ha un particular flux migratori irregular i s’inspeccionaran exclusivament aquells vehicles que despertin sospites.Aquest tipus de revisions ja es van implantar a les fronteres orientals i meridionals d’Alemanya a finals de l’any passat i no han causat cues significatives als passos fronterers amb Polònia, República Txeca, Àustria o Suïssa. En aquest període, segons el ministeri de l’Interior, es va rebutjar unes 30.000 persones que no tenien la documentació necessària per ingressar al país.L’enduriment dels controls implica una ruptura de la lliure circulació a l’espai Schengen, per la qual cosa Berlín ha hagut de notificar les seues raons a la Comissió Europea. En teoria, només poden aplicar-se aquest tipus de mesures en cas d’extrema necessitat i com a últim recurs.D’aquesta manera, el reforç de la vigilància arriba després de diversos atacs amb ganivet per part d’immigrants i del repunt del debat polític al voltant de la necessitat d’endurir la política migratòria. Països veïns han carregat contra Berlín, mentre que dirigents com l’hongarès Viktor Orbán afirmen que Alemanya aplica ara les polítiques que ell porta anys reclamant.