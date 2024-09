El rei rep en audiència a Salvador Illa al Palau de la Zarzuela

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El rei Felip VI ha rebut al president del Govern, Salvador Illa, aquest dimecres en audiència al Palau de la Zarzuela. La trobada, que la Casa Reial ha difós a través de tres fotografies on es veu al cap de l'executiu somrient al costat del monarca, és la primera d'aquesta mena des de l'any 2015. Aleshores, va ser Artur Mas qui va desplaçar-se fins a les dependències reials per trobar-se amb el cap de l'estat. A més de les imatges, la Zarzuela ha compartit també un perfil d'Illa on es destaca la seva trajectòria com a ministre i alcalde. Aquesta no és la primera vegada que el president coincideix amb el rei d'ençà de la seva investidura, de fet, ja es van trobar a l'agost a Barcelona als actes inaugurals de la Copa Amèrica.