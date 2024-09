Fiscalia recorre contra el pla migratori de les Canàries, que demana el mateix tracte a Moncloa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va reclamar ahir al Tribunal Superior de Justícia de les Canàries suspendre el nou protocol autonòmic sobre els menors migrants no acompanyats, que estableix que l’Executiu que presideix Fernando Clavijo només admetrà aquestes persones als seus centres d’acolliment si la Policia els identifica abans. Clavijo va reclamar al Ministeri Públic “ser tan exigent amb l’Estat com ho és amb les Canàries”. La Fiscalia Superior de les Canàries afirma que el protocol vulnera el dret al principi d’igualtat, i afirma que suposa l’“absència d’atenció immediata” a la situació de desemparament de menors que arribin en pasteres.

Clavijo va criticar el recurs de la Fiscalia i va defensar que el protocol autonòmic únicament va orientat a protegir els menors i a garantir la seua seguretat jurídica. “Si volem sobrecarregar, pressionar i atacar només una de les tres potes de la taula, al final es trenca i cau, i són els nens els que en pateixen les conseqüències”, va afirmar, abans d’admetre que li hauria agradat “més diligència” per part de l’Estat i la Fiscalia.Mentrestant, l’arribada de migrants en pastera a les Canàries no cessa, i Salvament n’ha rescatat en les últimes hores 641 que anaven a bord d’onze pasteres.En aquest context, el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, va anunciar un pla d’acció addicional amb què assignaran a les Canàries 14 M€ per millorar la capacitat d’acollida a migrants i que permetrà l’ús excepcional del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per atendre l’emergència migratòria.La immigració s’ha col·locat com la principal preocupació per als espanyols, segons el Baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques de setembre, en què s’anota el doble de mencions que al juliol, passant del 16,9% a un 30,4%. D’aquesta manera, es posiciona davant dels problemes polítics i de l’atur.