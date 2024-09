Hezbollah titlla de “declaració de guerra” els atacs tecnològics i amenaça Israel

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, va assegurar ahir que les explosions de dispositius electrònics dels últims dies al Líban són “una declaració de guerra” d’Israel, i la regió surt a l’abisme d’un gran conflicte bèl·lic. Mentrestant, l’Exèrcit israelià va tornar a bombardejar objectius de la milícia xiïta libanesa al sud del país veí, i va reconèixer que la “nova etapa” de la guerra contra Hezbollah pot suposar “grans riscos”. L’Iran va afirmar que es reserva el dret de respondre a les explosions de cercapersones, mentre que potències occidentals com els EUA i França es van afanyar a demanar contenció per evitar una guerra oberta a la regió.

Nasrallah va acusar Israel d’haver “violat totes les línies roges” i va advertir que serà objectiu d’una “venjança difícil”. Va assegurar que aquest “cop sense precedents” no els farà caure i va avisar Jerusalem que no pararan de donar suport a Gaza. Almenys 37 persones han mort i 3.000 més han resultat ferides en les explosions simultànies de cercapersones i ràdios de Hezbollah en dos dies.L’Iran va avisar Israel que patirà una “aclaparadora resposta per part de l’eix de la resistència”, que formen grups armats del Líban, el Iemen i l’Iraq.Avions de guerra israelians van volar sobre Beirut mentre el cap de Hezbollah pronunciava el seu discurs. Jerusalem va bombardejar objectius de la milícia, que va acusar de convertir el sud del Líban en “una zona de guerra”. Va justificar l’atac aeri per garantir “la seguretat” al nord del seu país i “permetre el retorn de residents a casa”.Per la seua part, el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va fer una crida a la calma, mentre la portaveu del Pentàgon, Sabrina Singh, va afirmar que “confiem en la capacitat que tenim allà ara mateix per protegir les nostres forces i acudir en defensa d’Israel”.

Abbas planteja a Sánchez fer una Conferència de Pau

El president espanyol, Pedro Sánchez, va rebre ahir a Madrid el cap de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, qui va demanar que se celebri una nova Conferència de Pau sobre l’Orient Mitjà a la capital espanyola, com la que es va celebrar el 1991. Fonts de la Moncloa van indicar que Sánchez va dir que farà el que pugui. Abbas, en la seua primera visita oficial a Espanya després del reconeixement de Palestina com a Estat per part de l’Executiu de Sánchez, li va agrair aquest pas i va afirmar que la resolució del conflicte entre palestins i israelians és la “clau de volta” per aconseguir l’estabilitat a tota la regió. Va subratllar que els països àrabs no reconeixeran Israel fins que Tel-Aviv no faci el mateix amb Palestina.Mentrestant, Sánchez va instar a un alto el foc a l’enclavament palestí i va reclamar a Israel “aturar la massacre a la Franja de Gaza”.

Investiguen firmes asiàtiques per l’explosió de ràdios i cercapersones

La companyia japonesa Icom i la taiwanesa Gold Apollo, tant una com l’altra poc conegudes fins i tot en els seus països, estan en el centre de les investigacions per determinar l’origen dels walkie-talkies i els cercapersones amb els seus logos utilitzats en l’onada d’explosions al Líban contra el grup xiïta Hezbollah. Especialitzades en sectors de tecnologies de dècades passades, han saltat a la primera línia després que se’ls atribuïssin els dispositius de comunicació utilitzats en les explosions. Mentrestant, les autoritats d’aviació del Líban han prohibit als passatgers introduir artefactes d’aquest tipus als avions arran de les explosions coordinades.

Hamas acusa Netanyahu d’impedir un alto el foc a Gaza

Hamas va acusar ahir al primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, de posar “condicions impossibles” per “sabotejar” la possibilitat d’un acord d’alto el foc a la Franja de Gaza, i va assegurar que “no espera res” de la visita a Egipte per part del secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, per intentar impulsar l’acord. Husam Badran, alt càrrec del braç polític de Hamas, va subratllar que “obtenir un acord requereix una pressió seriosa per part dels EUA sobre Netanyahu”. El ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, va assegurar que són capaços de dur a terme l’ofensiva al Líban de forma simultània amb la campanya militar a la Franja de Gaza.