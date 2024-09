Illa es reuneix amb Mas i Junts l'insta a fer-ho amb Puigdemont

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir amb l’expresident Artur Mas al Palau de la Generalitat, després de fer-ho dimarts amb Jordi Pujol. La trobada s’emmarca en la ronda de contactes que Illa fa amb els seus predecessors. La presidenta de Junts, Laura Borràs, va defensar que Illa hauria de veure’s també amb Carles Puigdemont, encara que aquest “no pot ser on hauria de ser perquè hi ha una llei d’amnistia que no amnistia”.