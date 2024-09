Llarena veu un delicte en la fuga de Puigdemont i vol que s'investigui

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena afirma que els Mossos d’Esquadra no van fer prou per arrestar l’expresident Carles Puigdemont en el seu fugaç retorn a Barcelona el 8 d’agost, i veu possibles delictes en la fugida. Tot això mentre la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, insisteixen en el “compromís” i “transparència” de la Policia catalana.

Llarena va enviar ahir als jutjats de Barcelona els informes aportats pels Mossos i el ministeri d’Interior sobre els operatius per arrestar el líder de Junts, i va advertir que el seu contingut “impedeix excloure la participació d’altres responsables no aparents en els delictes” d’omissió del deure de perseguir delictes i encobriment. Vol que s’investigui si hi va haver persones implicades en la fugida de l’expresident, que haurien incorregut en els delictes d’abandó de funcions i encobriment. Tres mossos van ser detinguts per suposadament ajudar a fugir Puigdemont.El magistrat, que no té competències per investigar aquests fets, recorda que l’informe dels Mossos expressa “la dificultat d’abordar la detenció” de l’expresident “en l’aglomeració de persones a la qual es va incorporar i malgrat indicar la possible participació de tres individus en la fuga”. Creu que “no reflecteix impediments perquè el dispositiu policial pogués abordar la detecció” de l’expresident fins a l’escenari on va fer el discurs.Mentrestant, la Fiscalia es va oposar que s’investigui l’expresident Pere Aragonès, el president del Parlament, Josep Rull, i a la cúpula de Mossos, al no veure indicis que donessin ordres per impedir la detenció. Es va pronunciar en relació amb les querelles de Vox i l’associació Hazte Oír davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Mentrestant, Parlon i Trapero van defensar el seu “compromís de transparència i col·laboració”, i van afirmar que “respectaran” qualsevol resolució judicial. Per la seua part, Puigdemont ha recorregut la decisió de Llarena de no amnistiar el delicte de malversació pel qual està processat, i el va acusar d’una “grotesca arbitrarietat” per fer una interpretació “contra reu” de la llei.

El Fiscal General demana apartar un magistrat del Constitucional

El Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz, ha presentat un escrit de recusació contra el magistrat conservador del Tribunal Constitucional José María Macías en relació amb la qüestió d’inconstitucionalitat del Tribunal Suprem sobre la llei d’amnistia. Addueix que en la seua etapa de vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Macías va participar activament en els debats i acords contraris a la llei, la qual cosa n’afecta la imparcialitat. La petició s’emmarca en la batalla de recusacions al TC per conformar la majoria que emetrà sentència sobre la llei. L’expresident Carles Puigdemont també ha demanat apartar Macías.El ple del TC va acceptar la setmana passada l’abstenció a petició pròpia del magistrat i exministre de Justícia Juan Carlos Campo, de l’ala progressista, que s’havia pronunciat en contra de l’amnistia.