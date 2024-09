“Vaig violar Gisèle Pelicot, però va ser de forma involuntària”, diu un acusat d'Avinyó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels cinquanta homes acusats per haver abusat sexualment de Gisèle Pelicot, quan estava sota l’efecte de les drogues que li donava el seu marit, va reconèixer ahir en el judici que se celebra a Avinyó haver comès una violació, però va dir que va ser “involuntària” perquè la seua intenció inicial no era aquesta, malgrat que se la va trobar en estat inconscient. “Va ser una violació involuntària, la violació va ser culpa meua”, va assenyalar Lionel R. Aquest home de 44 anys està acusat d’haver violat el desembre del 2018 Gisèle a casa seua, on l’havia convidat el marit d’ella, Dominique, amb el qual havia estat en contacte, primer online i després per telèfon.

Per la seua part, un altre d’aquest mig centenar d’homes que s’asseuen al banc, Jacques C., de 72 anys, va negar el delicte de violació i va insistir que té “un profund respecte per les dones”. L’home va reconèixer que li va fer tocaments, però cap penetració. Per sostenir aquesta posició, la defensa va fer que es projectessin tres vídeos –per primera vegada en el judici– en els quals es veia Jacques C. i el marit de Gisèle cometent els abusos mentre ella estava totalment inconscient. Dominique Pelicot, que era present a la sala, va assegurar que hi va haver cunnilingus i penetració digital.