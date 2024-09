Xavier Godàs disputarà el lideratge d'ERC a Junqueras

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs serà el candidat de Nova Esquerra Nacional, la llista alternativa a la d’Oriol Junqueras per liderar ERC. La candidatura, que compta amb el suport de Marta Rovira, va presentar ahir les seues cares visibles, entre elles l’exconsellera Teresa Jordà i la diputada al Parlament Raquel Sans. La primera serà vicepresidenta de Cohesió Interna i, la segona, portaveu del partit i vicepresidenta d’Afers Institucionals. La llista també aposta per l’exdiputada Alba Camps com a secretària general d’ERC.

La candidatura, que encapçala Godàs, advoca per reestructurar l’organigrama de l’executiva, amb una feminització dels lideratges, i fomentar el treball en equips de forma coral. En aquest context, l’exalcalde de Vilassar de Dalt va prioritzar “enfortir Esquerra” per convertir-la en “una alternativa de govern”. Mentrestant, Sans va instar a “reconstruir” el partit i “refer confiances” i Jordà va assegurar que impulsaran el partit “amb cohesió i molta transparència”.Junqueras presentarà demà la seua llista, Militància Decidim. En total, hi ha quatre candidatures que s’enfrontaran per liderar el partit.

Esquerra exigeix “avenços” en finançament per al pressupost

■ ERC va advertir ahir el Govern que només negociaran els pressupostos catalans del 2025 si hi ha “avenços” en el finançament singular per a Catalunya. Així ho va fer saber en la primera reunió per abordar el pressupost. “Uns eventuals comptes han d’incloure, com a mínim, els compromisos del pacte d’investidura”, va assenyalar ERC. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, defensa que la prioritat de l’Executiu són els comptes, tot i que “això no treu que hi hagi aquesta línia de negociació per a la millora del finançament”.En un altre ordre, Carles Puigdemont va censurar que l’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya no compleix la previsió i va advertir Moncloa que Junts tornarà a rebutjar el seu pla d’estabilitat.