Puigdemont i PSOE es reuneixen a Suïssa per refer ponts després dels últims xocs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació del PSOE encapçalada pel secretari d’organització del partit, Santos Cerdán, es va reunir ahir a Suïssa amb l’expresident Carles Puigdemont i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per provar de reconduir les relacions entre socialistes i juntaires després dels últims xocs al Congrés. La reunió és especialment significativa perquè arriba dies abans que la Cambra voti el camí de dèficit aprovat pel Govern central, i que Puigdemont ha afirmat que Junts tornarà a tombar. L’aprovació d’aquesta iniciativa és crucial per a l’Executiu de Sánchez, ja que és el primer pas per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2025, i per a això requereix el suport de Junts.

Les dos parts van optar per l’hermetisme sobre la reunió, que es produeix després que els de Puigdemont hagin tombat aquesta setmana l’admissió a tràmit d’una proposició de llei per regular el lloguer temporal i d’habitacions. Després d’haver-se quedat sense majoria al Congrés, els socialistes busquen ara tornar a bastir ponts amb Junts.Tanmateix, els de Puigdemont adverteixen Sánchez que patirà més derrotes parlamentàries si incompleix els acords segellats. En aquest sentit, el líder de Junts va criticar amb duresa dijous la baixa execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, i va advertir que tornaran a votar en contra del camí d’estabilitat. “A la mateixa cosa que votem que no, tornarem a votar que no. Si la canvien, parlem-ne”, va afirmar.Es preveu que avui es faci una nova reunió, malgrat que fonts de Junts van mostrar el seu escepticisme sobre les negociacions amb el PSOE.La trobada d’ahir, que també arriba en ple debat sobre el finançament autonòmic amb les comunitats del PP, va coincidir amb l’inici de la ronda de contactes entre Sánchez i els presidents autonòmics. El cap de la Moncloa va iniciar aquestes trobades amb el lehendakari, Imanol Pradales, que li va oferir “estabilitat” al Congrés amb la condició d’impulsar el traspàs de les competències pendents al País Basc.El dirigent del PNB va afirmar que “no descartaria” que hi hagi pressupostos espanyols del 2025 i va animar Junts a donar suport als comptes, deixant entreveure que podria fins i tot mediar amb els juntaires. “Nosaltres sempre hem intentat afavorir que es mantingui l’estabilitat perquè entenem que és la manera d’avançar”, va assenyalar.

Moreno i Rueda reclamen a Sánchez renunciar a la ‘quota’ catalana

Els presidents d’Andalusia i Galícia, els populars Juanma Moreno i Alfonso Rueda, van reclamar ahir a Pedro Sánchez que retiri el finançament singular per a Catalunya pactat entre els socialistes i ERC. Els dos es van reunir amb el cap de la Moncloa i van coincidir a reclamar una conferència de presidents per abordar el finançament autonòmic.Moreno va advertir Sánchez que, si no renuncia a la quota catalana, Andalusia utilitzarà “tots els instruments que té a l’abast”. Rueda va criticar que durant la seua reunió amb el cap de la Moncloa hi va haver “bones paraules, però molt poques concrecions”.Sánchez va traslladar al president gallec la seua disposició de millorar el sistema de finançament debatent-lo al Consell de Política Fiscal i Financera “des de la multilateralitat i tenint en compte les singularitats autonòmiques”, segons va indicar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.