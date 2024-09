Gran columna de fum per un incendi en una nau industrial

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi en una empresa de gestió de residus i de transports de mercaderies al polígon industrial Entrevies de Tarragona va provocar ahir una gran columna de fum negra, visible des de diversos punts de la zona. Els bombers van desplegar tretze dotacions per combatre les flames, i van aconseguir estabilitzar el foc. L’incendi va provocar el col·lapse de l’edifici, una nau d’uns 1.000 metres quadrats, i Protecció Civil va confirmar que no hi havia risc químic.