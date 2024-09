Scholz pren aire amb el fre als ultres a Brandenburg

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD) del canceller Olaf Scholz es va imposar ahir en les eleccions de Brandenburg, estat federat que envolta Berlín i en el qual els socialdemòcrates governen des de la reunificació del país el 1990, per un estret marge i malgrat l’empenta de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD). L’SPD va aconseguir el 30,7% dels vots, amb l’AfD trepitjant-li els talons (29,6%) i al davant de l’esquerrana Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), que acabada d’irrompre en política es va situar en el 13,1%, segons les primeres dades oficials del recompte fetes públiques ahir a la nit.

El primer ministre de Brandenburg, Dietmar Woidke, va poder celebrar una remuntada que a molts els semblava impossible a començaments d’estiu, quan les enquestes atribuïen a l’SPD un 19%, molt per sota d’una AfD que es veia aleshores amb un de cada quatre vots. “El nostre objectiu va ser evitar des del principi que la nostra regió rebés una taca marró”, va dir Woidke en l’acte de la vetllada electoral organitzat per l’SPD a l’antic edifici de correus de Potsdam, la capital de Brandenburg, a l’al·ludir al color que s’atribueix despectivament a la ultradreta. Per als serveis d’intel·ligència de l’interior alemanys, l’AfD és un “cas sospitós” d’extremisme de dretes, la qual cosa no va impedir que el partit ultra fos favorit en els sondejos previs a la votació d’aquest diumenge.De la sorpresa política socialdemòcrata van donar compte els crits de joia en l’esdeveniment electoral organitzat per l’SPD a Potsdam. “Estic contentíssim. La veritat és que mai no vaig perdre l’esperança”, va dir Erik Stohn, diputat regional. El triomf del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya permet prendre aire al partit d’Olaf Scholz, després de dos eleccions en estats federats de l’est, Turíngia i Saxònia, en els quals la formació socialdemòcrata a penes va arribar a superar la barrera del 5% necessari per aconseguir representació parlamentària. Els ultres van guanyar a Turíngia i a punt van estar de fer-ho a Saxònia.