Interior deportarà al Marroc deu activistes sahrauís que van demanar asil

El ministeri de l’Interior ha acordat la devolució al Marroc de deu activistes sahrauís amb passaport marroquí que estaven des de fa dies a l’aeroport de Barajas a Madrid després de sol·licitar asil i que els fos denegat, motiu pel qual aquest diumenge van decidir emprendre una vaga de fam i cinc mantenen la protesta.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dir que “seran tornats amb la ratificació judicial”. La secretària general de Podem, Ione Belarra, per la seua part, va denunciar la “hipocresia insuportable” del Govern de Pedro Sánchez davant de la situació dels activistes sahrauís que estan retinguts a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas i sí fer-ho amb “ultradretans perillosos” com, al seu parer, el líder opositor veneçolà Edmundo González Urrutia. Així mateix, el portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, Íñigo Errejón, va reclamar al ministeri de l’Interior que rectifiqui i va subratllar que l’anunci de deportació no compta amb l’acord del soci minoritari de l’Executiu. “Els riscos de la seua tornada al Marroc són prou greus perquè rebin protecció internacional per part del nostre país. Això es fa sense acord per la nostra part. Interior ha de rectificar”, va afegir Errejón.